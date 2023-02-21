2023/02/21 | 09:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FExXvUT4ydg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفيرة الاميركية تعرض ورقة على الاطار التنسيقي للتطبيع مع اسرائيل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفيرة الاميركية تعرض ورقة على الاطار التنسيقي للتطبيع مع اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).