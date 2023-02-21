"مطار في العراق لا تعرف الدولة لمن تذهب إيرداته".. قيادي في "الفتح" يردّ - عاجل

2023/02/21 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

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وصف القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي، عن مجهولية مصير ايرادات مطار النجف، بـ"الغريبة".

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "تصريحات رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي، غريبة وبعيدة عن المهنية"، مبينًا أن "مطار النجف استثماري وأمواله تذهب للحكومة المحلية، وهي بدورها تحوله الى خزينة الدولة".

وأضاف أن "الجهات الرقابية المختصة عليها القيام باستدعاء رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي بخصوص تصريحاته لمعرفة سبب اطلاق هكذا تصريحات"، متسائلًا: "كيف للدولة لا تعرف عن هكذا إيرادات كبيرة، مع وجود جهات رقابية مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وغيرها؟".

وكان رئيس سلطة الطيران المدني، عماد الأسدي، قد قال في تصريحات متلفزة قبل يومين، إن مطار النجف ليس له مرجعية ولا نعلم عائديته"، مبينا ان المطارات الاتحادية هي بغداد والبصرة والموصل وذي قار الذي هو قيد الانشاء، لكن مطاري كركوك والنجف استثماريين".

وأكد أن "مطار النجف ليس تابعا لنا وهو يوازي مطار بغداد بالزيارات والإيرادات، ولا نعلم اين تذهب ايراداته".

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