إعلام رسمي إيراني: الهلال الأحمر في محافظة فارس يستنفر ولا معلومات عن أضرار

2023/02/21 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

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هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر تضرب شمال غرب بندر عباس في إيران

وكالة فارس: هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي البلاد.



الهلال الأحمر الإيراني في محافظة فارس يعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار

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