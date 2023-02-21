هيبت الحلبوسي: قانون النفط والغاز مايزال في مجلس الوزراء

2023/02/21 | 09:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّة إنَّ قانون النفط والغاز لا يزال في مجلس الوزراء ولم يُرسل حتى الآن إلى البرلمان.

وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح للصحيفة الرسمية إنَّ “قانون النفط والغاز لا يزال في مجلس الوزراء ولم يُرسل حتى الآن إلى البرلمان من أجل المضي بتشريعه خلال هذه الدورة، وهناك رؤية حقيقية لإقرار القانون عن طريق الكتل السياسية”.

وأضاف أنَّ “الخلافات على القانون موجودة منذ عام 2007 وحتى الآن، واللجنة طالبت الوزارة بإرسال القانون إلى مجلس النواب”.

وبشأن الاستثمارات أوضح الحلبوسي أنَّ “وزارة النفط تسعى إلى التعريف بواقع الاستثمارات الموجودة والرقع النفطية والغازية داخل البلد”.

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