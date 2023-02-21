"أبناؤنا في خطر".. عائلات المغاربة المعتقلين في سوريا والعراق تحتج بالرباط

2023/02/21 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية بالرباط، الخميس، للتنبيه إلى أوضاعهم الصعبة والمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم.

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