2023/02/21 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط 3 أوكار لتهريب المشتقات النفطية والقبض على 8 متهمين في كركوك.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “مفارز مديرية شرطة الطاقة تمكنت وبالتنسيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 3 أوكار لتهريب المشتقات النفطية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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