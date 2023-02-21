2023/02/21 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال القيادي في تحالف عزم، محمود المشهداني، ان الحراك السني سينتهي إلى ثلاث كتل (كتلة تقدم) و(كتلة المشروع العربية) و(البعد الثالث). وذكر المشهداني في حوار أجراه تلفزيوني تابعه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشهداني يتحدث عن انقسامات الحراك السني: ‘3 كتل ستذهب للانتخابات’ المقبلة المركز الخبري الوطني.

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