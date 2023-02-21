تسعى لإنقاص وزنك؟.. العلماء يكتشفون حيلة بسيطة لتناول طعام صحي!

2023/02/21 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قد يكون من الصعب للغاية تجنب الاستسلام للإغراء وتناول الشوكولاتة والحلويات ورقائق البطاطس، خاصة بعد يوم شاق من العمل.لكن الباحثين يعتقدون أنهم اكتشفوا حيلة بسيطة يمكن أن تمنحك القدرة على تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير المرغوب فيها – إعداد طعام صحي بحيث يصبح صالحا للأكل على الفور.على سبيل المثال، قشّر موزة […]

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العلماء يكتشفون حيلة بسيطة لتناول طعام صحي! أولاً على ايرث نيوز.

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