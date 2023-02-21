تغطية زلزال شرق المتوسط.. هزة ارضية بقوة 5.3 تضرب جنوب ايران قبل قليل

2023/02/21 | 10:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الثلاثاء 21 شباط 2023 هزة ارضية بقوة 5.3 تضرب جنوب ايران...

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هزة ارضية بقوة 5.3 تضرب جنوب ايران قبل قليل أولاً على المسلة.

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