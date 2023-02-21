2023/02/21 | 10:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RntYI29zOvw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد السوري: إصابة أكثر من 470 شخصاً جراء الزلزال الذي ضرب الحدود السورية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد السوري: إصابة أكثر من 470 شخصاً جراء الزلزال الذي ضرب الحدود السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).