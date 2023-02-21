زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري النهروان بأكثر من 23 مليار دينار

2023/02/21 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن زيادة كلفة مشروع مجاري النهروان، بمقدار 23 ملياراً و863 مليون دينار.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان : إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، وبموجب الصلاحيات المخولة له، قرر زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري النهروان المُدرج ضمن برنامج تنمية الأقاليم، عام 2021، لمحافظة بغداد، وما زال مستمراً".

وأضاف أن "زيادة الكلفة بلغت 23 ملياراً و863 مليون دينار لتصبح الكلفة الكلية للمشروع (284) ملياراً و(364) مليون دينار".

وأشار إلى أن "الوزير خوّل محافظ بغداد، صلاحية التنفيذ، مع الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية".

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