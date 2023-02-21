2023/02/21 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تايمز- متابعة

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن سكان المملكة المتحدة البريطانية يواجهون نقصا في الطماطم وسط قلة المحاصيل في البلدان المصدرة.

وذكرت الصحيفة أنه “في العادة تستورد بريطانيا مادة الطماطم (بندورة) من المغرب وهولندا وإسبانيا، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتمد المشترون بشكل كبير على الواردات من المغرب".

وأضافت أن "السبب في نقص مادة الطماطم على أرفف المتاجر البريطانية هذا العام هو ضعف الحصاد في البلدان الموردة الرئيسة، إذ عانت المحاصيل في المغرب من الفيضانات وانخفاض درجات الحرارة وكذلك أثرت موجة الطقس البارد على المحصول في إسبانيا".

كما أثر فرض قيود أكثر صرامة على الصادرات من المغرب وارتفاع أسعار الأسمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية في تراجع الإنتاج، وفقا للصحيفة.

وقال مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد تجار التجزئة البريطانيين أندرو أوبي، إن "الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا أدت إلى انخفاض محصول بعض الخضروات والفواكه، بما في ذلك الطماطم".

المصدر: نوفوستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة طماطم في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة طماطم في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).