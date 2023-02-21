إيران تفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي

2023/02/21 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها "ستعلن قريبا قائمة عقوبات على الاتحاد الأوروبي رداً على فرضه عقوبات على شخصيات وكيانين إيرانيين مؤخراً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني عبر تويتر وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بتحديث قائمتها الخاصة بالعقوبات المتبادلة استجابة للعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وستعلنها قريبا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأمس الاثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 32 شخصا وكيانين، بزعم ضلوعهم في "قمع احتجاجات شعبية وانتهاكات لحقوق الإنسان".

ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء الأشخاص المشمولين بالعقوبات الجديدة، وبينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، ووزير التعليم يوسف نوري، وكيانين مرتبطين بوكالات إنفاذ القانون في إيران.

وكشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأحد الماضي، تفاصيل الاتصال الهاتفي مع مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

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