مركز المسح الجيولوجي الأمريكي: الزلزال الذي ضرب هاتاي التركية كان على عمق 10 كيلومترات

2023/02/21 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت عدة مناطق في شرق البحر المتوسط، تخشى حدوث زلزال شديد في المستقبل القريب، نظرا للزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا، في السادس من فبراير الجاري، وخلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وسط تساؤلات حول ما إذا كان العلماء … Readmore

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