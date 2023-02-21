السوداني خلال اجتماع ادارة الدولة: تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة وعرضها على البرلمان

2023/02/21 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن وجود تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة.وقال السوداني خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، “هنالك تقدم كبير في إكمال مسودة قانون الموازنة الاتحادية وقرب عرضها على مجلس النواب للتصويت”.وكان النائب الأول … Readmore

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