2023/02/21 | 11:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس للايام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للامطار وارتفاع بدرجات الحرارة.

ظهرت المقالة طفش العراق..



امطار وارتفاع بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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