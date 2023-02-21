إيران.. مؤسسة تكافئ مهاجم سلمان رشدي بأرض زراعية

2023/02/21 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت مؤسسة إيرانية بالرجل الذي هاجم الروائي، سلمان رشدي، العام الماضي وقالت إنها ستكافئه بأرض زراعية حجمها ألف متر مربع، حسبما نقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، عبر قناته بتلغرام.

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