عالم الجيولوجيا الذي تنبأ بزلازل تركيا يحذر من خطر محتمل على قبرص

2023/02/21 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر عالم الزلازل التركي المعروف ناجي جوريور، الذي توقع حدوث زلازل في 6 فبراير، من خطر حدوث زلازل قوية جديدة في قبرص وفي مقاطعتي بينجول وأضنة التركيتين.ووفقا للعالم، في حال […]

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