2023/02/21 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



ارتفاع جديد بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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