2023/02/21 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

إثارة الجدل بخصوص تنبؤاته المتعلقة

بالزلازل بعد نشره تغريدة متعلقة

بمدينة إسطنبول التركية.

ووجه هوغربيتس الأنظار إلى إسطنبول،

حيث ردّ على تغريدة لإحدى متابعات حسا

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