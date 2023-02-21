بسبب هاتفك المحمول.. الرقبة في خطر

2023/02/21 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مختصون من خطورة التحديق في شاشات

الهواتف الذكية لفترات طويلة، وإمكانية

تسبب ذلك بضرر في الرقبة، يتطلب تدخلا

جراحيا.

ومع تزايد الساعات التي يقضيها

المستخدمون على هواتفهم الذكية يوميا،

حذر أطباء من

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