تركيا.. 20 هزة أعقبت زلزالي

2023/02/21 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عن

تعداد الهزات الارتدادية التي أعقبت

الزلزالين الجديدين اللذين وقعا في

ولاية هاتاي، مساء الإثنين.

وقال أوقطاي إن 20 هزة ارتدادية أعقبت

الزلزالين الجديدين بمنطقة "د

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