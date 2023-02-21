2023/02/21 | 11:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GYCNOHr0BE4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخـ،ـطف في العراق .. عادة الفصائل لتحجيم حرية التعبير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخـ،ـطف في العراق .. عادة الفصائل لتحجيم حرية التعبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).