وطني السلة يواجه الإمارات في تصفيات آسيا اليوم

2023/02/21 | 11:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يلاعب منتخبنا الوطني لكرة السلة نظيره الإماراتي في تصفيات آسيا التمهيدية.

وتقام المباراة بين المنتخبين ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة التي تحتضنها العاصة القطرية الدوحة.

وستقام المباراة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت بغداد.

وكان منتخبنا الوطني قد تغلب على قطر أمس بنتيجة 75-70.

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