بحضور بارزاني.. حكومة كردستان تبحث مع معهد أميركي حماية الإقليم من الزلازل

2023/02/21 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقدت وزارة الإعمار والاسكان في اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بشأن حماية الإقليم من الزلازل بعد التداعيات الزلزالية التي ضربت المنطقة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أنها عقدت ورشة بحضور رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، ومعهد الخرسانة الأمريكي، لبحث سبل حماية إقليم كردستان، من تداعيات الزلازل التي تضرب المنطقةوتابعت، أنه ينص جدول أعمال الورشة، على تقييم حالة المباني، ومشاريع البنية التحتية والاقتصادية، واقتراح إجراءات وآليات لإيجاد الحلول، مبينة أن أحد أهداف الورشة هو صياغة المبادئ التوجيهية والخطط المناسبة لتنفيذ المشاريع المستقبلية لكردستان مبنية ومتطورة من الناحية الهندسية.كما يتم خلال الورشة، وفقا للبيان، محاولة تحديد الكود والمعايير المناسبة لطبيعة وموقع إقليم كردستان، وهو هدف آخر لورشة العمل.

من جانبه، قال وزير الإعمار والإسكان في إقليم كردستان، دانا عبد الكريم، خلال الورشة، إنه سيتم اعتماد آليات جديدة لإنشاء المشاريع بعد الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا واسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف عبد الكريم، ان الحكومة وعبر وزارة الإعمار والجهات المعنية، ستجري تقييما لطبيعة اقامة المشاريع في الإقليم على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أسابيع تركيا وسوريا، مضيفا: سنقوم بعملية تقييم للمباني في الإقليم.

وأشار الوزير إلى ان اقليم كردستان ووفقا لخارطة خط الزلازل في العراق التي تتألف من ست مناطق، فإنه لحسن الحظ يقع الإقليم ضمن المنطقة ذات المخاطر المتوسطة.

وتابع بالقول انه حتى لو وقع زلزال بقوة 5 درجات وفق مقياس ريختر، فلن يسفر عن اضرار جسيمة بشرط ان تكون المشاريع منفذة وفق الآليات والتعليمات الصادرة سابقا.

وبين الوزير: لكن إذا ارتفعت الدرجة وبلغت 6 أو7 فانه عندها حتما الأضرار ستكون أكبر بأضعاف.

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