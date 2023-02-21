السوداني يصدر أمراً بشأن حادثة قرية

2023/02/21 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني شكلّ لجنة للتحقيق في حادثة قرية الجيايلة في المحافظة يوم أمس.

وقال الكروي لـ(بغداد اليوم)، إن السوداني "استجاب لمطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حقيقة ما حدث في قرية الجيايلة يوم أمس وأسفر عن مقتل وإصابة 12 مدنياً بينهم نساء، وتقديم الجناة للعدالة وضمان حقوق عائلاتهم وكذلك الجرحى واتخاذ كل ما يلزم لحماية السلم الأهلي في ديالى".

وأضاف، أن "فريقاً تحقيقياً سيصل إلى ديالى بأمر السوداني خلال ساعة من الآن للوقوف على حيثيات الحادثة وتقديم تقرير شامل خلال 24 ساعة"، مبيناً أن "ما حصل جريمة مروعة تستدعي إجراءات ميدانية لمنع تكرارها وطمأنة الأهالي".

وفي وقت سابق من اليوم، توعد محافظ ديالى، مثنى التميمي، بملاحقة مرتكبي "جريمة" قرية الجيايلة في قضاء الخالص.

وقال التميمي، في برقية تعزية تلقتها (بغداد اليوم)، إن "جريمة الجيايلة أودت بحياة 9 مواطنين وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف عناصر تنظيم داعش للقرية"، مشيرا إلى أن "القتلة سينالون جزاءهم العادل ولن نسمح باي خرق لمنازل المواطنين وتعكير صفو الأمن والاستقرار في قضاء الخالص".

وقدم محافظ ديالى، تعازيه الى ذوي القتلى الذين راحوا ضحية جريمة نفذتها عناصر "تنظيم داعش الإرهابي" حسب قوله.

وأمس الاثنين، كشف قائد عمليات ديالى، اللواء الركن علي فاضل عمران، تفاصيل أحداث قرية الجيايلة بقضاء الخالص شمال محافظة ديالى.

وقال عمران لـ(بغداد اليوم)، إن "تفاصيل حادثة قرية الجيايلة بدأت بعد الساعة الثانية من ظهر اليوم عندما هاجم أشخاص مسلحين مزارعين بسطاء في مزرعة تبعد قرابة 700 متر عن قرية الجيايلة، ما أدى الى سقوط ضحايا بينهم 5 من عائلة واحدة".

ولفت الى، ان "الهجوم حصل بسبب خلافات سابقة وهو جنائي 100%".

وأكد عمران، أن "لدينا كل البراهين والأدلة والوثائق التي تدين الجناة وهناك اجراءات قضائية اتخذت فوراً وتمت مداهمة منازلهم وهم الان هاربين خارج المنطقة" مشدداً "لن نتهاون في تعقبهم واعتقالهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

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