المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ قرارات جدية بخصوص سعر الوقود وطبع الكتب المدرسية

2023/02/21 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد، الثلاثاء، مجموعة قرارات تخص طباعة الكتب المدرسية وأسعار الوقود الأبيض.

وذكر بيان للوزارة أن "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم الاثنين ترأس الإجتماع السادس للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور وزراء التجارة الصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار ومُستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونية ".

وقدم محافظ البنك المركزي علي العلاق "شرحا عن نتائج زيارة الوفد العراقي الى واشنطن والتي شملت التباحث في القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية والطاقة"، مشيرا الى ان "الزيارة كانت ناجحة والنقاشات مثمرة تصب في مصلحة تطوير ونمو الاقتصاد العراقي".

وناقش المجلس المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية بخصوصها.

كما استضاف المجلس رئيس اتحاد الصناعات العراقية لـ "ستكمال بحث واقع عمل القطاع الصناعي واتخذ العديد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تطوير الصناعة العراقية ومنها التوصية الى مجلس الوزراء بالآتي :تخفيض اسعار بيع النفط الابيض لمعامل انتاج الصفوة البيضاء والاصباغ لتكون ٤٠٠ دينار للتر الواحد كذلك تخفيض اسعار الاكستراكت لمعامل فحم الكوم الى ٣٥٠ الف دينار للطن الواحد وللقطاع الخاص ٤٥٠ الف دينار للطن الواحد وتخفيض اسعار الاسفلت والاسفلت S ١٢٥ للقطاع الخاص اقل من سعر النشرة العالمية بنسبة ٣٠٪؜ ".

كما اتخذ المجلس قرارا "بالتوصية الى مجلس الوزراء لاشراك مطابع القطاع الخاص في مناقصات ودعوات طبع الكتب المدرسية ودفاتر الامتحانات لصالح وزارة التربية بنسبة ٥٠٪؜ من اقيام عقود تلك المناقصات."

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