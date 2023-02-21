توضيح من مطار النجف بشان الايرادات المالية والديون

2023/02/21 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف مطار النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عن حجم إيراداته وآلية توزيعها، فيما أبدى استعداده لاستقبال الوفود الحكومية للتدقيق بشأن العائديات.

وقال مدير المطار حكمت أحمد، لوكالة الأنباء العراقية : إن "مطار النجف الأشرف الدولي هو استثماري منذ تأسيسه، وتابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأوضح أن "إيرادات المطار تأتي من إيجار الطائرات، وتسديد الشركات السياحية العاملة بالمطار حيث تدقق من محاسبين متخصصين، والرقابة والنزاهة، وبعدها تذهب الأموال الى مصرف معتمد في حساب المطار"، مشيراً الى أن "هذه الإيرادات يسدد جزء منها للديون المتراكمة التي بذمة المطار والبالغة 67 مليون دولار، إضافة الى صرف رواتب الموظفين والاحتياجات الأخرى".

وأكد أن "المطار سدد حتى الآن 20 مليون دولار من قيمة الديون المتراكمة"، لافتاً الى "استعداد المطار لاستقبال أي وفود رسمية حكومية للتدقيق بشأن العائديات".

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