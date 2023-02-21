ارتفاع حجم الصادرات الإيرانية الى العراق بنسبة 23%

2023/02/21 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، أن حجم صادرات بلاده من السلع والبضائع إلى العراق ارتفع بنسبة 23 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني الذي بدأ في 21 آذار/مارس 2022.

وقال فاطمي أمين في مقابلة متلفزة، إن صادرات إيران تجاوزت 50 مليار دولار لغاية الان.

وتطرق إلى الوضع التجاري للبلاد مع دول الجوار، وذكر، أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام ، زادت الصادرات إلى العراق بنسبة 23٪ ، وتركيا بنسبة 46٪ ، وسلطنة عمان بنسبة 63٪ ، وروسيا بنسبة 23٪ ، والدول الأفريقية بأكثر من 20٪ .

وتابع الوزير الإيراني، بالقول إن، التصدير مهم لنا لعدة أسباب.



الوظيفة الأولى للتصدير هي توفير العملة لتلبية احتياجات الاستيراد للبلد والوظيفة القصوى للتصدير هي تحقيق الاقتدار الدولي.

وأوضح: انه في العام الماضي ، كان 70٪ من صادراتنا إلى روسيا عبارة عن منتجات زراعية ، ولكن هذا العام ، 60٪ من صادراتنا هو سلع صناعية.



ففي روسيا ، يمكنك رؤية أدوية مضادة للسرطان وقطع غيار سيارات وتوربينات إيرانية.

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