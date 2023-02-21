مزيد من الرفاهية والإنتاجية.. عند العمل أيام محددة بالأسبوع

2023/02/21 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر تخفيض أيام العمل من 5 لـ4 في

الأسبوع واحدة من أكثر الأمنيات رواجا

عند العاملين، إلا أن دراسة جديدة كشفت

ما يمكن أن تحققه تلك الأمنية من نتائج

إيجابية في حال تنفيذها.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطان

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