الاستخبارات: اعتقال 3 مسؤولين خطرين في

2023/02/21 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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الاستخبارات العسكرية :القبض على ثلاثة مسؤوليين خطرين من داعش الإرهابي في قضاء الحويجةبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة ( استخبارات وأمن ) الفرقة الرابعة عشر وبمشاركة مفرزة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب الحويجة و قوة من اللواء الحادي والستين الحشد الشعبي تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة وقد أسفر عن إلقاء القبض على( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب ) وقد كانوا يعملون في عصابات داعش الإرهابية، (الاول ما يسمى مسؤول تجهيز ونقل العبوات الناسفة والثاني ما يسمى مسؤول توزيع الكفالات إلى عوائل داعش الإرهابية والثالث ما يسمى مسؤول على تجنيد الشباب والبنات وحثهم على مبايعة عصابات داعش) وقد جرى تسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً.

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