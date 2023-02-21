2023/02/21 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

بوتين: الغرب كان يعد أوكرانيا المستعبدة لحرب كبيرة واليوم يعترفون بذلك

بوتين: قمنا بكل ما هو ممكن لحل مشكلة دونباس سلميا لكن الغرب أعد سيناريو مختلفا بوتين: الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يمتلك عددا كبيرا من القواعد العسكرية حول العالمبوتين: قبل الحرب أرسلنا فريقا للنيتو وأمريكا للتحدث عن ضمانات سلمية لكنهم رفضوها

بوتين: نستخدم القوة لوقف العنف الذي اقدمت عليه كييف

بوتين: قبل الحرب أرسلنا فريقا للنيتو وأمريكا للتحدث عن ضمانات أمنية لكنهم رفضوها

بوتين: الغرب هو من فتح الأبواب للنازية في أوروبا في الماضي وهم يحاولون تكرار ذلك الآن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: نعيش أوقاتاً صعبة والغرب أخرج الجني من المصباح وأميركا نسفت السلام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: نعيش أوقاتاً صعبة والغرب أخرج الجني من المصباح وأميركا نسفت السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).