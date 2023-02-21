رئيس الجمهورية يؤكد وقوف العراق إلى جانب لبنان

2023/02/21 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن العراق يقف إلى جانب لبنان في مرحلتها الراهنة.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد، وزير العمل اللبناني مصطفى حسين بيرم والوفد المرافق له، للحديث عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتأكيد على ضرورة الإرتقاء بها لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية”.

وأوضح أن “العراق يقف إلى جانب لبنان، معبراً عن الثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المرحلة الراهنة”، مؤكدا “أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان من خلال تبادل الزيارات والخبرات سيما في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني لما يشكله هذا من أهمية في رفد أسواق العمل بذوي الاختصاص”.

بدوره أكد بيرم أن “العلاقة بين لبنان والعراق حكومة وشعباً هي علاقة تطورت بالتواصل وتأكدت بالظروف الصعبة”.

وعبّر عن “الأمل بتعزيزها لتيسير إجراءات العمل للبنانيين في العراق وللعراقيين في لبنان”، مشيراً إلى أن “العراق كان ومازال مؤازراً ومسانداً ومتضامناً مع قضايا لبنان المشروعة، متمنياً دوام علاقات الأخوة والتعاون الثنائي”.

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