2023/02/21 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين: القوى الغربية أخرجت المارد من القمقم وتسعى لتحويل الصراع المحلي إلى نزاع عالمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: القوى الغربية أخرجت المارد من القمقم وتسعى لتحويل الصراع المحلي إلى نزاع عالمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: القوى الغربية أخرجت المارد من القمقم وتسعى لتحويل الصراع المحلي إلى نزاع عالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).