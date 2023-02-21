بحوزته 605 ألاف دولار.. اعتقال متهم بتهريب العملة في صلاح الدين

2023/02/21 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بتهريب العملة وبحوزته 605 الاف دولار في محافظة صلاح الدين.

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