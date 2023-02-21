القبض على أربعة مطلوبين في واسط

2023/02/21 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز -امنأعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، القبض على اربعة مطلوبين ضمن قاطع قسم شرطة الزبيدية.

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