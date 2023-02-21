بعد زيارة أوكرانيا.. بايدن يلقي خطابا من وارسو

2023/02/21 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، حلفاء بلاده، الثلاثاء، بأن واشنطن تدعم أوكرانيا دعما تاما مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي كما سيؤكد الدعم الأميركي للجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي.

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