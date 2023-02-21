كمين يطيح بثلاثة مسؤولين

2023/02/21 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة مسؤولين خطرين من داعش الإرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

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