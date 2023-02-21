بعد أحداث سبع قصور

2023/02/21 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية الردع الثانية "ثأر الشهيد ضياء حامد حيدر"، وذلك بعد استشهاده في منطقة سبع قصور بالعاصمة بغداد باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات ملقّب بـ"سيف العبد".

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