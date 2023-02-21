2023/02/21 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاعات العشائرية في العراق ..دلائل ومدلولات | من بغداد مع نجم الربيعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاعات العشائرية في العراق ..



دلائل ومدلولات | من بغداد مع نجم الربيعي قناة التغيير الفضائية.

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