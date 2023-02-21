الزعيم الكُردي مسعود بارزاني .. العلاقات بين الشعبين الكُردستاني والهندي علاقات تاريخية قديمة

2023/02/21 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، العلاقة بين الشعبين الكوردستاني والهندي بأنها “صداقة تاريخية قديمة”، وفيما ابدى دعمه لتطوير العلاقات مع نيودلهي، اكد وفد هندي رغبته في تعزيز التعاون عبر مجالات عدة أبرزها الطبية.

وقال مقر البارزاني في بيانه، إن “بارزاني استقبل، اليوم، في صلاح الدين، وفداً من وزارة الخارجية الهندية يضم أوصاف سعيد نائب وزير الخارجية الهندي، وبراشانت بيسي سفير الهند لدى العراق، وسوبهاش شاندرا كين قنصل الهند في أربيل”.

وأعرب الوفد الضيف عن “تقديرهم لنضال الرئيس بارزاني والشعب الكوردستاني”، وأكدوا “رغبة بلادهم في تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والهند في مجالات عدّة هي: التكنولوجيا والطب والمجالات العلمية والدراسات الأكاديمية والتدريب”.

واشار الوفد الى إن “إستقرار إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط له أهمية خاصة بالنسبة للهند”.

وفي جزء آخر من اللقاء وصف الرئيس بارزاني علاقات الصداقة الحميمة بين الشعب الكوردستاني وشعب الهند بأنها “علاقات صداقة تاريخية وعريقة”، مؤكدا “دعمه لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين”.

كما تم خلال الاجتماع “بحث أوضاع المناطق المتضررة من الزلازل في تركيا وسوريا، وتناول مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية” وفقا للبيان

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