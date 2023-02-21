2023/02/21 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات المركز الخبري الوطني.

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