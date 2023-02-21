العراق يوقع عقود جولة التراخيص النفطية الخامسة

2023/02/21 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أقيم في وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر مكتب السوداني في بيان، أنه "بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى اليوم في وزارة النفط حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية".

وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن "تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة".

وشدد على أن "التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي".

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