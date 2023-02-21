حزورة مطار النجف

2023/02/21 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

سنُصاب بالصدمة أنا وحضرتك عزيزي

القارئ، لو أننا سمعنا أو قرأنا أنّ أحد

السادة المسؤولين الكبار، قضى شطراً من

الليل وهو يجلس أمام قاضي التحقيق يسأله

من أين لك هذا؟ مثل هذا السؤال ممنوع

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