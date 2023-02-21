مَن يُقيم في بيت التحكيم؟!

2023/02/21 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

يواصل دوري كرة القدم الممتاز عرض أحداث

مؤسِفة يتصدّر مشهد الضحيّة فيها

حُكّام البطولة، بوصفهم الطرف الأضعف

في حلقة تنظيم المباراة، حسب تعبير

الجمهور المُتعصّب الذي غالباً ما

يُفجّر

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