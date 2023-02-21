كائنات فضائية تستضيف جاسم الأسدي

2023/02/21 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في واحد من فصول كتابه "الذين هبطوا من

السماء" يتحدث الكاتب المصري أنيس منصور

عن سفينة الفضاء التي هبطت في بغداد قبل

25 قرناً، وأتذكر عندما قرأت الكتاب في

صباي تخيلت أن هذه السفينة أنزل

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