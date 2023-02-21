الاتحاد يعلن نتائج قرعة بطولة كأس العراق للدور ٣٢

2023/02/21 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقيمت، اليوم الثلاثاء في مقرّ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرعةُ بطولة كأس العراق/ الدور 32.

وبحسب بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم)، أسفرت القرعة عن المواجهاتِ الآتية في أدناه والتي تنطلق في السابع والثامن من الشهر المقبل.

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