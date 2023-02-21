توقيع عقود جولة التراخيص النفطية الخامسة بحضور السوداني

2023/02/21 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جرى، اليوم الثلاثاء، في وزارة النفط حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير أشار إلى أن تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة".

وشدّد السوداني بحسب البيان على أن "التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد قد صرّح في الثامن من شهر شباط الجاري، أن معدلات الإنتاج اليومية المتوقعة من عقود جولة التراخيص الخامسة تصل الى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز المصاحب مضافا اليها كميات من النفط الخام بحدود (175) ألف برميل باليوم، مما سيسهم في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية ما نسبته (25 %) من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز.

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