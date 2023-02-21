2023/02/21 | 13:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور السوداني.. توقيع عقود جولة التراخيص النفطية الخامسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/21 | 13:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور السوداني.. توقيع عقود جولة التراخيص النفطية الخامسة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور السوداني.. توقيع عقود جولة التراخيص النفطية الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).