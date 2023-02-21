الاعضاء التركمان في مجلس النواب يطلبون من السوداني تحويل تلعفر وطوزخورماتو الى محافظتين

2023/02/21 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأعضاء التركمان في مجلس النواب العراقي ورقة تتألف من 21 طلباً، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من بينها تحويل قضاءي تلعفر وطوزخورماتو إلى محافظتين.وصرح النائب التركماني مختار محمود يوسف بالقول: “اجتمع اليوم النائب غريب التركماني نيابة … Readmore

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